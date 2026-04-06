Controlli per Pasqua sequestrati 250 chili di alimenti e 156 confezioni di conserve Chiuso un deposito

Durante i controlli effettuati dai carabinieri in varie zone della provincia in prossimità di Pasqua, sono stati sequestrati circa 250 chili di alimenti e 156 confezioni di conserve. È stato inoltre chiuso un deposito alimentare e sono state comminate multe per un totale di circa 6.000 euro. Le verifiche hanno riguardato principalmente prodotti alimentari destinati alla vendita e alla distribuzione.

Gli accertamenti dei carabinieri del Nas, intensificati propri in vista delle festività, hanno riguardato due panifici e un’azienda agricola. Multe per oltre 6mila euro Hanno portato al sequestro di 250 chili di alimenti e 156 confezioni di conserve e a multe per circa 6mila euro i controlli che sono stati effettuati in questi giorni dai carabinieri del Ns in diverse zone della provincia. Controlli che sono stati intensificati in vista delle festività pasquali, periodo tradizionalmente caratterizzato da un forte incremento nei consumi di prodotti dolciari e gastronomici tipici della ricorrenza, nell’ambito di una campagna volta proprio a garantire che sulle tavole dei consumatori arrivino alimenti sicuri e conformi alle normative igienico-sanitarie. 🔗 Leggi su Latinatoday.it Alimenti a rischio botulino, i Nas sequestrano 300 confezioni di conserve irregolariI carabinieri del NAS di Parma hanno recentemente effettuato un’ispezione igienico-sanitaria presso una azienda agricola situata a Modena,... Chiuso un minimarket. Sequestrati 86 chili di alimenti irregolariControlli congiunti della Polizia di Stato, Polizia locale, Ausl e Ispettorato del lavoro, con sanzioni e sospensioni per diverse attività... Temi più discussi: Pasqua in sicurezza a Roma: 15mila articoli sequestrati e 2.000 agenti in campo; Task force anti abusivismo per Pasqua a Roma, 15mila articoli sequestrati; Controlli dei NAS nelle pasticcerie di Palermo per Pasqua: sequestrati oltre due quintali di alimenti irregolari; Pasqua sicura, sequestrati 3mila prodotti non a norma per un valore di 50mila euro. Controlli di Pasqua dei carabinieri, dieci arrestiIdentificate 6mila persone, sequestrati quasi due chili e mezzo di droga. Arresti per possesso di stupefacenti. Venti automobilisti sorpresi alla guida dopo aver bevuto ... rainews.it Pasqua in sicurezza a Roma: 15mila articoli sequestrati e 2.000 agenti in campoIl bilancio delle operazioni messe in campo durante le festività pasquali, tra merce sequestrata e controlli stradali ... romatoday.it : La Polizia di Stato ha intensificato i controlli Servizio di Stefania Serino VERA TV CANALE 12 MARCHE facebook Sassari, controlli dei carabinieri durante le festività x.com