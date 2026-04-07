Nell’ambito delle attività di controllo all’aeroporto di Palermo, sono stati sequestrati più di 470 chili di alimenti nascosti nei bagagli di alcuni passeggeri. Le operazioni sono state condotte dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in collaborazione con le forze dell’ordine. Gli alimenti sono stati trovati durante i controlli di routine e sono stati sottoposti a sequestro, senza che siano state segnalate altre azioni o conseguenze legali.

Nelle quotidiane operazioni svolte dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e dalla Guardia di Finanza, nell’ambito dell’attività di vigilanza doganale svolta congiuntamente presso l’aeroporto internazionale «Falcone-Borsellino», il personale dell’Ufficio locale UADM Sicilia 1 e i finanzieri del Comando Provinciale di Palermo, nei primi tre mesi dell’anno in corso, hanno sequestrato circa 470 chilogrammi di prodotti alimentari di origine animale o vegetale. Si tratta di carni, frutta e prodotti lattiero-caseari dei quali è vietata l’importazione e la cui immissione nel territorio dell’Unione Europea avrebbe potuto rappresentare un importante rischio di introduzione di malattie infettive. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Sequestrati oltre 470 chili di alimenti nascosti nei bagagli all'aeroporto di Palermo

Controlli rafforzati all'aeroporto: in tre mesi sequestrati 470 chili di alimenti potenzialmente pericolosiCarni, frutta e latticini non dichiarati e in alcuni casi mal conservati sono stati individuati nei bagagli dei passeggeri grazie ai controlli...

Nas nei ristoranti e supermercati della provincia: 700 chili di alimenti sequestratiQuattro sequestri nelle attività di ristorazione e negli esercizi commerciali, per un totale di 700 chili di alimenti sottratti al consumo.

Si parla di: Controlli rafforzati all'aeroporto: in tre mesi sequestrati 470 chili di alimenti potenzialmente pericolosi.

Sequestrati oltre 470 chili di alimenti nascosti nei bagagli all'aeroporto di PalermoNelle quotidiane operazioni svolte dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e dalla Guardia di Finanza, nell’ambito dell’attività di vigilanza doganale ... gazzettadelsud.it

Palermo: carne, frutta e latticini sequestrati all’aeroporto di PalermoNei primi tre mesi dell'anno, all'aeroporto di Palermo è stato sequestrato cibo non sicuro che si trovava dentro i bagagli dei passeggeri. meridionews.it