Verona svaligia un bar a Castelvecchio nel cuore della notte | 54enne incastrato da un residente e arrestato
Un uomo di 54 anni è stato arrestato a Verona con l’accusa di aver svaligiato un bar nel quartiere di Castelvecchio durante la notte. Secondo quanto riferito, si sarebbe introdotto nel locale e avrebbe portato via bottiglie di alcolici e denaro contante. L’arresto è stato eseguito dopo che un residente ha notato l’intrusione e ha chiamato le forze dell’ordine. Il soggetto è stato fermato e portato in caserma.
Un arresto per furto aggravato nella notte nel centro storico di Verona. Un cittadino veronese di 54 anni è stato fermato dagli agenti dopo essersi introdotto in un bar, danneggiando la porta d’ingresso e tranciando i lucchetti di sicurezza, con l’intento di rubare alcolici, bibite e denaro contante. Il blitz della Polizia: la ricostruzione dei fatti Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato intorno alle 3.45 di notte, durante un servizio di controllo del territorio effettuato dalle Volanti nei pressi di Corso Castelvecchio, nel cuore di Verona. Gli agenti, giunti nella zona, hanno notato un uomo che, alla loro vista, ha tentato di fuggire rapidamente, cercando di nascondere il volto con la giacca. 🔗 Leggi su Virgilio.it
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