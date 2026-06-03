Verona svaligia un bar a Castelvecchio nel cuore della notte | 54enne incastrato da un residente e arrestato

Notizia in breve

Un uomo di 54 anni è stato arrestato a Verona con l’accusa di aver svaligiato un bar nel quartiere di Castelvecchio durante la notte. Secondo quanto riferito, si sarebbe introdotto nel locale e avrebbe portato via bottiglie di alcolici e denaro contante. L’arresto è stato eseguito dopo che un residente ha notato l’intrusione e ha chiamato le forze dell’ordine. Il soggetto è stato fermato e portato in caserma.