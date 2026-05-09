Rapina a mano armata nel cuore della notte | colpo al bar dell’area di servizio
Nella notte un uomo armato ha fatto irruzione nel bar dell’area di servizio lungo la strada provinciale 172, nell’agro di Surano. Dopo aver minacciato il personale presente, si è impossessato dell’incasso e si è allontanato rapidamente. L’episodio si è verificato intorno alle ore successive alla mezzanotte, senza che ci siano stati feriti o altri danni. Le forze dell’ordine sono intervenute sul posto per le indagini.
SURANO– Rapina “mordi-e-fuggi” al bar dell’area di servizio e via con l’incasso. È successo nella tarda serata di ieri, lungo la strada provinciale 172, nell’agro di Surano.Due individui, con i volti completamente coperti per evitare il riconoscimento, hanno fatto irruzione nel bar annesso al.🔗 Leggi su Lecceprima.it
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