Rapina a mano armata nel cuore della notte | colpo al bar dell’area di servizio

Nella notte un uomo armato ha fatto irruzione nel bar dell’area di servizio lungo la strada provinciale 172, nell’agro di Surano. Dopo aver minacciato il personale presente, si è impossessato dell’incasso e si è allontanato rapidamente. L’episodio si è verificato intorno alle ore successive alla mezzanotte, senza che ci siano stati feriti o altri danni. Le forze dell’ordine sono intervenute sul posto per le indagini.

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