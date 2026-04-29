Tenta il colpo in un supermercato poi svaligia farmacia | arrestato 29enne incastrato dalle telecamere

Un uomo di 29 anni è stato arrestato dopo essere stato individuato dalle telecamere di videosorveglianza mentre tentava di rubare in un supermercato e successivamente svaligiava una farmacia nella zona di San Nicandro Garganico. Le immagini hanno permesso alle forze dell'ordine di identificarlo e di procedere con l’arresto. L’uomo era già sospettato di aver messo a segno altri furti nella stessa area.

Incastrato dalle telecamere di videosorveglianza 29enne ritenuto responsabile di un furto in farmacia e di un tentato furto presso un supermercato di San Nicandro Garganico. Nel dettaglio, nella mattinata del 21 aprile, i carabinieri della Compagnia di San Severo hanno eseguito un’ordinanza di.🔗 Leggi su Foggiatoday.it Notizie correlate Svaligia l’appartamento, poi con il bottino tenta la fortuna al gratta e vinci: arrestato a OstiaLa proprietaria dell’appartamento mentre era in linea con il 112, ha ricevuto notifiche della sua applicazione bancaria, che segnalavano una serie di... Tenta di rubare in un supermercato e aggredisce una guardia giurata a Genova, arrestato 29enneUn arresto per tentata rapina impropria, questoil bilancio di un intervento della Polizia di Stato avvenuto ieri pomeriggio a Genova, dove un 29enne... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Rapina in banca a Napoli, emerse analogie con un colpo fallito nel 2022 a Roma; Tenta di rubare vestiti in un negozio del centro commerciale, denunciato 21enne; Taglia i dispositivi antitaccheggio e tenta il colpo: 19enne nei guai; Tentato furto a un tir in sosta sull’A4, sventato colpo in area di servizio. Latina, banda tenta il furto con l’inganno nel parcheggio del Lidl: donna reagisce e manda in fumo il colpoTentato furto sventato nel parcheggio del supermercato Lidl in via Piave a Latina, dove una banda composta da quattro stranieri ... latinapress.it Latina, si infila nell’abitacolo e tenta il colpo all’autolavaggio: inseguito e bloccatoAncora un tentativo di furto nel centro di Latina, dove un uomo di nazionalità tunisina ha cercato di approfittare di ... latinapress.it Non si ferma all’alt dei carabinieri e tenta la fuga, ma si schianta contro la vegetazione e scappa nei campi. Fermato dopo una colluttazione: l’auto era a noleggio e risultava già denunciata Leggi tutto - facebook.com facebook L'attentatore tenta di sfuggire agli agenti che controllano l'ingresso alla sala della cena x.com