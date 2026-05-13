Catania evade dai domiciliari e aggredisce i poliziotti tra le auto in sosta | arrestato un 46enne

Un uomo di 46 anni di Catania è stato arrestato dopo essere evaso dai domiciliari e aver aggredito alcuni agenti di polizia tra le auto in sosta. La polizia lo ha sorpreso nel pomeriggio in un'area pubblica e, durante il tentativo di fermarlo, ha opposto resistenza. L'uomo è stato portato in commissariato e accusato di evasione e resistenza a pubblico ufficiale.

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Un arresto per evasione e resistenza a pubblico ufficiale a Catania. Un uomo di 46 anni è stato fermato dagli agenti dopo essere stato sorpreso a girovagare tra le auto in sosta, nonostante dovesse trovarsi ai domiciliari per un precedente tentato furto. La fonte della notizia Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato durante i servizi di pattugliamento serali effettuati dagli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Catania. L’intervento della Polizia La sera dell’arresto, una segnalazione di un passante ha attirato l’attenzione delle forze dell’ordine su un individuo che si aggirava con fare sospetto tra le auto parcheggiate in via Salvatore di Giacomo.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Catania, evade dai domiciliari e aggredisce i poliziotti tra le auto in sosta: arrestato un 46enne ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Evade dai domiciliari, minaccia la vicina di casa e aggredisce i poliziotti: 28enne arrestatoUn catanese di 28 anni, già noto alle forze dell’ordine, ha seminato il panico tra i residenti ieri in via delle Medaglie d’Oro. Scene da film alla Baraccola: donna evade dai domiciliari, si barrica in auto e aggredisce i poliziottiANCONA - Voleva un’auto a noleggio per andare a trovare il compagno nel carcere di Montacuto ma era agli arresti domiciliari. Temi più discussi: Catania, evade dai domiciliari e aggredisce i poliziotti tra le auto in sosta: arrestato un 46enne; Catania, parcheggiatore abusivo evade dai domiciliari: arrestato; Catania, evade dai domiciliari per fare il parcheggiatore abusivo: arrestato recidivo; Evade dai domiciliari e nasconde munizioni in casa: denunciato un 39enne. Paternò (CT), evade dai domiciliari e nasconde munizioni in casa: denunciato dai carabinieri dlvr.it/TSSf2Y x.com Catania, evade dai domiciliari e aggredisce i poliziotti tra le auto in sosta: arrestato un 46enneUn 46enne catanese è stato arrestato per evasione e resistenza dopo essere stato sorpreso tra le auto in sosta, nonostante i domiciliari. virgilio.it Catania, evade dai domiciliari per fare il parcheggiatore abusivo: arrestato recidivoEvasione dagli arresti domiciliari per tornare a fare il parcheggiatore abusivo nei pressi di piazza Borsellino: arrestato dalla Polizia di Stato un 28enne catanese con precedenti. L’uomo era già ... cataniaoggi.it