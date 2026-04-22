Furti su auto in sosta arrestato 29enne | sorpreso nella notte in Oltretorrente

Nella notte del 20 aprile, la Polizia di Stato di Parma ha arrestato un uomo di 29 anni, senza fissa dimora e con precedenti penali relativi a reati contro il patrimonio e la persona. L’arresto è avvenuto nel quartiere Oltretorrente, dopo che l’uomo è stato sorpreso mentre trafugava oggetti da un’auto in sosta. L’indiziato è stato portato in commissariato, in attesa di essere sottoposto alle procedure di legge.

Nella notte del 20 aprile la Polizia di Stato di Parma ha arrestato un 29enne italiano, senza fissa dimora e con precedenti per reati contro il patrimonio e la persona, gravemente indiziato di furto aggravato su auto in sosta.L’intervento delle Volanti è avvenuto intorno alle 4.00 in zona.🔗 Leggi su Parmatoday.it

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