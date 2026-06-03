Verona Antiquaria festeggia il dio dei viaggi a San Zeno tra vintage antiquariato modernariato e collezionismo

Notizia in breve

Domenica 7 giugno 2026, a San Zeno si svolge Verona Antiquaria, evento dedicato agli amanti di vintage, antiquariato, modernariato e collezionismo. La manifestazione accoglie esposizioni di oggetti d’epoca e di modernariato, attirando appassionati e collezionisti. La fiera si svolge in una location storica e rappresenta uno dei principali appuntamenti del settore nella città. L’evento è aperto al pubblico e si svolge durante tutta la giornata.