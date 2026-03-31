Il 5 aprile 2026, Verona ospiterà nuovamente Verona Antiquaria, un appuntamento dedicato a collezionisti e appassionati di antiquariato, vintage e modernariato. L’evento si svolgerà presso la chiesa di San Zeno e prevede la presenza di numerosi espositori che offriranno oggetti d’epoca e di design. La manifestazione rappresenta un punto di riferimento nel settore e richiama un pubblico proveniente da diverse regioni.

Ilary, abbiamo un problema. La lista dei flop comincia a diventare troppo lunga Domenica 5 aprile 2026, Verona torna ad accogliere uno degli eventi più amati dagli appassionati di antiquariato e atmosfere d’altri tempi: Verona Antiquaria. Il celebre mercatino mensile tornerà ad animare le vie dello storico quartiere di San Zeno, trasformandolo in un affascinante viaggio nel tempo tra oggetti dal sapore vintage e ricordi del passato. «C’è un momento in cui la luce cambia e tutto appare più nitido, più leggero, quasi sospeso. A Verona Antiquaria gli oggetti sembrano accogliere quel chiarore discreto e restituirlo in riflessi, trame e colori che raccontano la delicatezza delle cose custodite nel tempo». 🔗 Leggi su Veronasera.it

© Veronasera.it - Verona Antiquaria celebra la Pasqua a San Zeno tra vintage, antiquariato, modernariato e collezionismo

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