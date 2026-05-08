A maggio in Emilia-Romagna si tengono numerosi mercatini vintage dedicati al riuso, all’antiquariato e al collezionismo. Questi eventi offrono l’opportunità di scoprire oggetti d’epoca e pezzi unici, attirando appassionati e curiosi da tutta la regione. Le manifestazioni si svolgono in diverse località, coinvolgendo bancarelle e stand specializzati. La partecipazione è aperta a tutti coloro che desiderano passare del tempo all’aria aperta tra articoli vintage e riciclo.

Bologna, 8 maggio 2026 - Ormai siamo nel vivo della primavera, ma per fortuna le temperature non sono ancora troppo alte e permettono di fare passeggiate piacevoli nel centro città, o nei parchi. Una delle occasioni migliori per godersi l’aria di primavera è facendo qualche passeggiata tra i mercatini organizzati dai Comuni dei piccoli paesi o dalle città. Si tratta di un’ottima scusa per stare in compagnia e fare qualche acquisto a poco prezzo, magari qualche regalo, o qualche pezzo per ampliare una collezione. Ecco una guida alla scoperta di alcuni mercatini dell’antiquariato e del vintage in Emilia-Romagna, dalla riviera all’entroterra emiliano.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Riuso, antiquariato, collezionismo: i mercatini vintage da non perdere a maggio in Emilia-Romagna

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