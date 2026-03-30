Pretendeva soldi per le scommesse sportive | la madre lo denuncia scatta l' arresto

Una donna ha denunciato il figlio, accusandolo di averla insultata e causato danni ai mobili di casa nel tentativo di ottenere denaro. La donna, diversamente abile, riferisce che l’uomo voleva soldi per le scommesse sportive e che, di conseguenza, sono scattate le manette nei suoi confronti. La vicenda si è svolta a Fasano.

Un ventenne in carcere con l'accusa di maltrattamenti ed estorsione ai danni della donna, diversamente abile. Per nove mesi richieste di denaro continue. Indagini svolte dai carabinieri FASANO – Inveiva la madre (diversamente abile) e danneggiava gli arredi di casa, pur di costringerla a consegnargli somme di denaro che in buona parte venivano sperperate nelle scommesse sportive. Un 20enne è stato arrestato dai carabinieri di Fasano, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del tribunale di Brindisi, su richiesta della locale procura. L'uomo è accusato di maltrattamenti contro familiari ed estorsione continuata, con l’aggravante di aver commesso i fatti nei confronti della madre portatrice di handicap e all’interno dell’abitazione familiare. 🔗 Leggi su Brindisireport.it © Brindisireport.it - Pretendeva soldi per le scommesse sportive: la madre lo denuncia, scatta l'arresto Articoli correlati Le scommesse sportive nel cinema di diverse epocheIl giocatore del 1974 mostra James Caan nei panni di un professore universitario che accumula debiti impossibili con bookmaker criminali. “Mi hanno rubato soldi e smartphone” e scatta la denuncia, ma è tutta finzioneUna denuncia per simulazione di reato e falsità ideologica: si è conclusa così un’indagine condotta nelle ultime settimane dalle forze dell’ordine di...