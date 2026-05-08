Traghetto Livorno-Golfo Aranci fuori controllo dopo l’assalto di un uomo armato | scatta la maxi emergenza ma è solo un’esercitazione

Un'esercitazione complessa quella che si è svolta a bordo del "Mega Express Two” della Corsica Ferries dove è stata simulata la perdita di controllo della nave a causa di uno squilibrato armato e la collisione con un'altra imbarcazione. Si tratta di un'attività addestrativa, coordinata dal Centro.🔗 Leggi su Livornotoday.it

? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX

Notizie correlate

Leggi anche: Sul Lago di Como davanti a Laglio la maxi esercitazione: uomo armato sul traghetto e salvataggi in acqua

Tutti gli aggiornamenti

Livorno, maxi esercitazione della Guardia Costiera: simulato attacco armato a un traghettoSi è svolta stamattina, nelle acque antistanti il porto di Livorno, una complessa esercitazione interforze coordinata dalla Guardia Costiera di Livorno, ... gonews.it

Collisione traghetto-peschereccio a Golfo Aranci con un morto, i tre imputati patteggianoHanno patteggiato una pena a un anno e 10 mesi ciascuno, il comandante, il secondo ufficiale e il timoniere del traghetto passeggeri Sharden della Moby che la notte del 10 agosto del 2023 nelle acque ... rainews.it