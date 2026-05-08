Traghetto Livorno-Golfo Aranci fuori controllo dopo l’assalto di un uomo armato | scatta la maxi emergenza ma è solo un’esercitazione
Un'esercitazione complessa quella che si è svolta a bordo del "Mega Express Two” della Corsica Ferries dove è stata simulata la perdita di controllo della nave a causa di uno squilibrato armato e la collisione con un'altra imbarcazione. Si tratta di un'attività addestrativa, coordinata dal Centro.🔗 Leggi su Livornotoday.it
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