Verdiana Bonaccorti ha rimosso tutte le foto della madre da casa. La figlia ha spiegato di aver preso questa decisione dopo aver riflettuto sulla relazione con la madre e sui ricordi legati alle immagini. Non sono stati forniti dettagli su eventuali motivazioni più profonde o sui motivi specifici che l’hanno portata a questa scelta. La decisione riguarda esclusivamente l’ambiente domestico e le foto sono state eliminate senza ulteriori spiegazioni.

Verdiana Bonaccorti ricorda la mamma Enrica Nella puntata di Storie Italiane del 3 giugno 2026, Verdiana Bonaccorti ha parlato dei primi mesi dopo la scomparsa della mamma Enrica Bonaccorti. “Avevamo un rapporto simbiotico, devo cercare di ritrovare la mia identità adesso”, ha rivelato. Verdiana ed Enrica Bonaccorti ai David di Donatello Per Verdiana si tratta di “ricominciare un’altra vita perché siamo sempre state una complementare all’altra non che io non abbia una mia identità ma era un po’ un riflesso con lei eravamo uno specchio dell’altra”. Il dolore per la morte della mamma è ancora forte. “Mi guardo allo specchio e mi manca, non sento la voce aspetto ancora il suo benestare, i suoi consigli”, ha spiegato Poi ha rivelato: “Ho tolto tutte le foto a casa, perché non fa parte del passato”. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Verdiana Bonaccorti figlia di Enrica torna a parlare della madre, "ho tolte tutte le foto a casa"

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