Verdiana figlia di Enrica Bonaccorti | A febbraio l'emorragia Le ho parlato finché non è volata via da me

Durante la puntata pasquale di Verissimo, è stata ospite Verdiana Pettinari, figlia dell'attrice e conduttrice. Ha raccontato di aver avuto un’emorragia a febbraio e di aver parlato con la madre fino al momento in cui lei è scomparsa. La donna ha condiviso anche alcuni ricordi legati alla perdita della madre.