Verdiana figlia di Enrica Bonaccorti | A febbraio l'emorragia Le ho parlato finché non è volata via da me
Durante la puntata pasquale di Verissimo, è stata ospite Verdiana Pettinari, figlia dell'attrice e conduttrice. Ha raccontato di aver avuto un’emorragia a febbraio e di aver parlato con la madre fino al momento in cui lei è scomparsa. La donna ha condiviso anche alcuni ricordi legati alla perdita della madre.
Ospite della puntata pasquale di Verissimo è stata Verdiana Pettinari, la figlia di Enrica Bonaccorti. La giornalista racconta gli ultimi giorni trascorsi insieme alla madre, da lei stessa definiti surreali, insieme al dolore della perdita. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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L’omaggio di Renato Zero alla sua grande amica di tutta la vita, Enrica Bonaccorti: “Tutto è silenzio. E comprendo che da adesso dovrò sbrigarmela da solo. Eppure, quanto di te mi resta dentro e addosso. Quanta bellezza che ti porti via” #Verissimo facebook
A Roma è stato il giorno dell’ultimo saluto a Enrica Bonaccorti, conduttrice e attrice scomparsa il 12 marzo. I funerali si sono svolti nella Chiesa di Santa Maria in Montesanto, nota come Chiesa degli Artisti, in piazza del Popolo shorturl.at/D89RJ x.com