A poche settimane dalla morte di Enrica Bonaccorti, la figlia Verdiana ha parlato degli ultimi momenti passati con la madre. Durante un’intervista a Verissimo il 5 aprile, ha raccontato di averle detto che poteva andare, e un’ora dopo, la madre si è allontanata. La testimonianza rivela un episodio intimo e carico di emozioni, offrendo un’immagine diretta di quei giorni finali.

A poche settimane dalla scomparsa di Enrica Bonaccorti, sua figlia Verdiana ha trovato il coraggio di raccontare pubblicamente gli ultimi giorni accanto alla madre, condividendo nello studio di Verissimo del 5 aprile un ricordo straziante e al tempo stesso pieno di amore. Verdiana, che ha gli stessi incredibili occhi chiari di sua mamma, ha spiegato che deve ancora mettere insieme i pezzi di quello che sarà per lei un nuovo capitolo: “Devo ancora capire, devo imparare una nuova vita”, ha esordito la donna, descrivendo un legame che negli ultimi anni era diventato simbiotico: “Eravamo sempre insieme”. Visualizza questo post su Instagram ... 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Enrica Bonaccorti, la figlia Verdiana: “Le ho detto che poteva andare e un’ora dopo se n’è andata”

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