Ventisei quartieri un’unica grande tavola | tornano le cene comunitarie all’aperto
In ventisei quartieri torna l’appuntamento con le cene comunitarie all’aperto, un’occasione per condividere un pasto in compagnia. L’iniziativa coinvolge diverse zone della città, promuovendo incontri tra vicini di casa. Le cene si svolgono in spazi pubblici o cortili, creando un momento di socialità tra residenti. L’obiettivo è rafforzare i legami di vicinato e favorire la conoscenza tra le persone che abitano nello stesso quartiere.
Passiamo gran parte del tempo connessi a reti globali, parlando con persone a chilometri di distanza, ma spesso ignoriamo chi abita dall'altra parte della nostra parete. In città, dove in assenza di una rete famigliare isolarsi è più facile, a fare da argine è il quartiere: la struttura minima. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
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Ventisei quartieri, un’unica grande tavola: tornano le cene comunitarie all’apertoNon ultimo, ogni cena trasformerà il parco o la via dove prenderà vita in uno spazio per i cittadini, chiuso al traffico dal pomeriggio. bresciatoday.it