Valtenesi in Tavola | cene in rosa e degustazioni in 30 ristoranti bresciani
La Valtenesi si prepara a ospitare un evento che coinvolge 30 ristoranti della regione, con cene a tema e degustazioni dedicate. L’iniziativa mira a celebrare i 130 anni del rosé più rappresentativo della zona, storicamente riconosciuto come Chiaretto e oggi noto come Valtenesi. Questo vino ha radici profonde, risalendo al 1896, quando fu ufficialmente codificato a Moniga del Garda dal senatore Pompeo Molmenti. L’evento si svolge nel cuore della provincia di Brescia, coinvolgendo locali e appassionati del settore.
La Valtenesi si fa bella, per celebrare i 130 anni del rosé più iconico: un tempo Chiaretto e oggi semplicemente Valtenesi, è il vino che venne codificato nel 1896, a Moniga del Garda, dal senatore Pompeo Molmenti. Nella stagione dell'anniversario la prima novità è "Valtenesi in..", il progetto. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
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