Valtenesi in Tavola | cene in rosa e degustazioni in 30 ristoranti bresciani

La Valtenesi si prepara a ospitare un evento che coinvolge 30 ristoranti della regione, con cene a tema e degustazioni dedicate. L’iniziativa mira a celebrare i 130 anni del rosé più rappresentativo della zona, storicamente riconosciuto come Chiaretto e oggi noto come Valtenesi. Questo vino ha radici profonde, risalendo al 1896, quando fu ufficialmente codificato a Moniga del Garda dal senatore Pompeo Molmenti. L’evento si svolge nel cuore della provincia di Brescia, coinvolgendo locali e appassionati del settore.

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