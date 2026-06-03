La tradizione romagnola torna sotto le logge | ripartono le cene all' aperto dello storico ristorante

Le cene all'aperto riprendono sotto le logge storiche del ristorante. Con l’arrivo della bella stagione, le strutture della Loggia della Beccheria e della Misura vengono allestite di nuovo come spazi per mangiare all’aperto. I tavoli vengono sistemati sotto le archi di pietra, creando un ambiente che richiama le tradizioni romagnole. La riapertura segna il ritorno delle serate conviviali all’aperto nel centro storico.

Con l'arrivo della bella stagione, la Loggia della Beccheria e della Misura torna a trasformarsi in una sala da pranzo a cielo aperto. Da sabato 6 giugno e per tutto il mese di luglio, l'atmosfera suggestiva di questo angolo di Forlimpopoli farà da sfondo alla proposta gastronomica del Ristorante. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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