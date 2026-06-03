Vent’anni di fraternità tra Paganica e Pinzolo il racconto di un gemellaggio che ha il passo degli Alpini

Notizia in breve

Una delegazione di Pinzolo è arrivata a Paganica per celebrare i vent’anni di gemellaggio tra i due paesi. La visita ha coinvolto rappresentanti di entrambe le comunità in un evento che ha rafforzato i legami storici e culturali. La cerimonia ha previsto incontri e momenti di condivisione, con particolare attenzione alle tradizioni alpine e agli Alpini, i cui passi sono stati ricordati durante l’evento. La collaborazione tra le due località continua a mantenere vivo il rapporto di amicizia.