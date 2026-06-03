Vent’anni di fraternità tra Paganica e Pinzolo il racconto di un gemellaggio che ha il passo degli Alpini

Da laprimapagina.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una delegazione di Pinzolo è arrivata a Paganica per celebrare i vent’anni di gemellaggio tra i due paesi. La visita ha coinvolto rappresentanti di entrambe le comunità in un evento che ha rafforzato i legami storici e culturali. La cerimonia ha previsto incontri e momenti di condivisione, con particolare attenzione alle tradizioni alpine e agli Alpini, i cui passi sono stati ricordati durante l’evento. La collaborazione tra le due località continua a mantenere vivo il rapporto di amicizia.

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  di Goffredo Palmerini   L’AQUILA –Quando la delegazione di Pinzolo è arrivata a Paganica, nel pomeriggio del 31 maggio, ad accoglierli c’erano gli Alpini, la Banda, il Coro della Portella, le associazioni, il rappresentante della Municipalità, Daniele Ferella, vicepresidente del Consiglio comunale dell’Aquila. Due comunità che non si incontravano per un protocollo, ma per una storia condivisa, fatta di amicizia, di memoria e di prove superate insieme. Il primo incontro è avvenuto al Santuario della Madonna d’Appari, incastonato nella roccia come un segreto antico. La Messa, celebrata dal parroco don Dionisio Rodriguez, ha avuto il tono delle cose semplici e solenni. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

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