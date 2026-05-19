Matteo Renzi sul delitto di Garlasco | Vent’anni di demagogia nel racconto Diventiamo aguzzini senza sapere nulla – Il video

Matteo Renzi ha commentato il caso di Garlasco durante un’intervista nel podcast Supernova condotto da Alessandro Cattelan. Nel suo intervento, l’ex premier ha affermato che ci sono stati vent’anni di demagogia nel modo in cui è stato trattato il delitto, aggiungendo che spesso si è diventati aguzzini senza conoscere i fatti. Le sue parole si inseriscono nel dibattito pubblico che riguarda la gestione della vicenda giudiziaria e la percezione pubblica del caso.

Anche Matteo Renzi dice la sua sul delitto di Garlasco. Ospite del podcast Supernova, condotto da Alessandro Cattelan, il leader di Italia Viva definisce il caso «un ventennio di demagogia nel racconto ». Renzi critica il modo in cui l’opinione pubblica e i media hanno affrontato la vicenda, sostenendo che «prima si è costruita un’opinione pubblica schierata contro il biondino ( Alberto Stasi, ndr ) perché aveva la faccia antipatica». E aggiunge: «Quell’uomo è stato ucciso di fatto, perché quando ti fai vent’anni di carcere e poi si scopre che potresti non essere colpevole, la situazione si fa grave». Il nuovo «processo mediatico» a Sempio.... 🔗 Leggi su Open.online

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