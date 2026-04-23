Una première che è come una sfilata di alta moda. Del resto, nessuno si aspettava di meno dall’anteprima newyorkese del sequel del film che gli appassionati di moda e stile desiderano vedere da quasi vent’anni. Al Lincoln Center, nel cuore di Manhattan, la parola d’ordine è stata una sola: glamour. E quando Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt e Stanley Tucci si sono stretti in un abbraccio collettivo davanti ai flash, mostrando un’affinità mai persa a distanza di due decenni, il pubblico ha capito che l’attesa era finalmente finita. Il Diavolo veste Prada 2 debutta nelle sale italiane il 29 aprile, in quelle statunitensi il primo.🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Il Diavolo veste Prada 2, la première (virale) che ha riunito il cast dopo vent’anni a New York

IL DIAVOLO VESTE PRADA 2 | Trailer Ufficiale | Italiano

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