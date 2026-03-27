Locatelli sicuro | Il peso non ce lo siamo tolto dovremo fare una grande finale Sappiamo la responsabilità che abbiamo sui bambini

Dopo la partita, il giocatore ha dichiarato che il peso delle responsabilità non è stato eliminato e che sarà necessario disputare una grande finale. Ha aggiunto di essere consapevole dell’importanza di questa partita, soprattutto considerando il ruolo che svolgono sui bambini. La sua frase si riferisce alla pressione accumulata prima del match e alla necessità di prepararsi al meglio per l’ultima sfida.

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