Dark Waters | il volto umano della crisi climatica
Il 19 maggio alle 18 si apre a Ravenna una mostra fotografica intitolata Cattive Acque Dark Waters, allestita presso la Galleria Dis-Ordine dei Cavalieri della Malta e di Tutti i Colori. L'esposizione si concentra sulla crisi climatica attraverso immagini che mostrano il volto umano di questa problematica, con fotografie che saranno visibili fino a una data da definire.
Inaugura il 19 maggio alle ore 18, presso la Galleria Dis-Ordine dei Cavalieri della Malta e di Tutti i Colori di Ravenna (Via Massimo D’Azeglio, 42), la mostra fotografica Cattive Acque Dark Waters. Al centro dell’esposizione, l’impatto del colosso Eni sull’accesso alle risorse idriche e sulle.🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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Il volto umano della crisi climatica: Cattive Acque / Dark Waters è un'inchiesta fotografica di Giuditta Pellegrini, Ekpali Saint e Vittoria Torsello per la Carovana Ecologista - facebook.com facebook