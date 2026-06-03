Venezia Jazz Festival | Tutto il programma
Dal 6 giugno al 31 luglio si terrà il Venezia Jazz Festival, organizzato da Veneto Jazz. La rassegna porterà in laguna artisti internazionali, grandi interpreti e giovani talenti del panorama jazz contemporaneo. La manifestazione si svolgerà a Venezia, con una serie di concerti previsti nel periodo indicato. L’evento coinvolge diversi spazi della città e propone un programma ricco di esibizioni musicali.
Dal 6 giugno al 31 luglio torna il Venezia Jazz Festival, la rassegna organizzata da Veneto Jazz che porterà in laguna artisti internazionali, grandi interpreti e giovani talenti del panorama jazz contemporaneo. Tra i protagonisti dell'edizione 2026 figurano Ute Lemper, Bugge Wesseltoft, Jaques. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
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