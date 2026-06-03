Venezia il Terzo Paradiso in Piazza San Marco per il clima

Da ameve.eu 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un'installazione chiamata “Il Terzo Paradiso” è stata allestita in Piazza San Marco, composta da tre cerchi bianchi intrecciati. Questa opera, visibile pubblicamente, utilizza la forma geometrica come simbolo. La composizione è stata collocata nel cuore della città, davanti alla basilica, coinvolgendo i passanti. L’obiettivo è sensibilizzare sull’importanza di proteggere l’ecosistema della laguna e promuovere azioni per il clima.

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Come può un simbolo geometrico proteggere l'ecosistema della laguna? Cosa rappresenta l'intreccio dei tre cerchi bianchi in Piazza San Marco? Quale strategia propone la Fondazione Pistoletto per bilanciare tecnologia e natura? Perché la fragilità delle coste veneziane richiede un intervento artistico immediato??? In Breve Performance coordinata dalla Fondazione Pistoletto Cittadellarte in Piazza San Marco Simbolo del Terzo Paradiso realizzato con una lunga stoffa bianc . 🔗 Leggi su Ameve.eu

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