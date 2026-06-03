venezia il terzo paradiso in piazza san marco per il clima

Notizia in breve

Un'installazione chiamata “Il Terzo Paradiso” è stata allestita in Piazza San Marco, composta da tre cerchi bianchi intrecciati. Questa opera, visibile pubblicamente, utilizza la forma geometrica come simbolo. La composizione è stata collocata nel cuore della città, davanti alla basilica, coinvolgendo i passanti. L’obiettivo è sensibilizzare sull’importanza di proteggere l’ecosistema della laguna e promuovere azioni per il clima.