A Venezia, una grande installazione dell’artista Marinella Senatore ha preso vita in Piazza San Marco, coinvolgendo diverse comunità e spazi pubblici. Nel corso del progetto, sono stati realizzati disegni su arazzi provenienti da Mumbai, con partecipazioni di artisti e collaboratori in città come Varsavia, Mestre e Palermo. Questi interventi hanno unito diverse esperienze e ambienti culturali, creando un percorso artistico che attraversa più punti di Italia e dell’estero.

? Punti chiave Come sono nati i disegni sugli arazzi di Mumbai?. Chi ha collaborato con l'artista a Varsavia, Mestre e Palermo?. Dove si sposterà l'installazione dopo l'esposizione a Venezia?. Perché la luminaria richiama le feste popolari del Sud Italia?.? In Breve Installazione aperta a Piazza San Marco fino al 22 marzo 2027.. Laboratori condotti tra dicembre 2025 e gennaio 2026 a Varsavia, Mestre e Palermo.. Arazzi prodotti dalla Chanakya School of Craft di Mumbai per l'esposizione.. Tappe itineranti a Caorle, Bibione e al Parco Albanese Bissuola nel maggio-giugno 2026.. Marinella Senatore presenta l’installazione We Rise by Lifting Others al terzo piano delle Procuratie in Piazza San Marco, inaugurando un percorso che unisce arte e impegno sociale fino al 22 marzo 2027. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Venezia, l’arte di Marinella Senatore illumina Piazza San Marco

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