Una forte ondata di pioggia ha colpito il Veneto, con 67 millimetri caduti in poche ore a San Bellino. La pioggia intensa ha provocato allagamenti e danni diffusi in diverse zone della regione. A Villamarzana, si teme che il terreno possa cedere, mentre a Fratta Polesine i chicchi di grandine hanno danneggiato le colture agricole. Nessuna informazione su eventuali feriti o interventi di soccorso.

Come possono i terreni di Villamarzana cedere dopo la pioggia?. Quali danni hanno causato i chicchi di grandine a Fratta Polesine?. Perché le precipitazioni nel veronese sono doppie rispetto al resto del Veneto?. Cosa devono fare i residenti vicino agli argini per evitare pericoli?.? In Breve Picchi di 59 millimetri registrati a San Pietro in Cariano nel veronese.. Grandine da 3 a 4 centimetri colpisce abitazioni e colture a Fratta Polesine.. Attivati 70 Centri operativi comunali della Protezione Civile per gestire l'emergenza.. Argine di uno scolo consortile cede per saturazione del suolo a Villamarzana.. 67 millimetri di pioggia a San Bellino e danni diffusi tra Polesine e Verona. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Veneto, pioggia record: 67 mm a San Bellino e danni diffusi

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