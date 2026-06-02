Nel Nord Italia si sono registrati 119 millimetri di pioggia a Varese, con condizioni di forte instabilità e rischio di nubifragi intensi nelle prossime ore. Le previsioni indicano un cambiamento climatico con un calo delle temperature e peggioramento delle condizioni meteorologiche. Le aree più a rischio di precipitazioni violente sono quelle situate nelle regioni settentrionali, dove si prevedono temporali intensi e possibili alluvioni locali.

? Punti chiave Come cambierà il clima nelle prossime ore dopo il caldo anomalo?. Quali aree del Nord rischiano i nubifragi più violenti oggi?. Perché il terreno saturo aumenta il rischio di alluvioni improvvise?. Dove colpiranno i nuovi temporali e le grandinate domani?.? In Breve Varese 119 mm, Veddasca 104 mm e Arcisate 93 mm registrati martedì 2 giugno.. Omegna 80 mm e Verbania 76 mm segnano l'impatto nel Verbano-Cusio-Ossola.. Perturbazione atlantica causa calo termico generalizzato su tutta la penisola entro mercoledì.. Rischio nubifragi, vento e grandine previsti per Nord-Est e Centro Italia mercoledì.. Piogge torrenziali tra Piemonte e Lombardia: accumuli record a Varese e rischio nubifragi nelle prossime ore. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Nord, pioggia record: 119 mm a Varese e rischio nubifragi imminenti

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