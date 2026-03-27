In Veneto si registra un peggioramento delle condizioni meteorologiche con neve, pioggia e vento. Nelle ultime ore sono stati effettuati 71 interventi nel Veneziano, di gran lunga superiori rispetto ad altre province della regione. A Venezia, in piazza San Marco, si sono verificati disagi con sedie e tavolini che sono volati via, mentre a Chioggia il mercato è stato sospeso a causa delle cattive condizioni atmosferiche.

Settantuno interventi in poche ore solo nel Veneziano, contro i 25 di Rovigo, i 21 di Treviso, i 19 di Verona, i 16 di Vicenza, i 13 di Padova e i 10 di Belluno: è Venezia la provincia più colpita dal maltempo che nella notte tra mercoledì e giovedì ha investito il Veneto, lasciando dietro di sé una scia di danni, disagi e interventi dei vigili del fuoco. Solo dalla città metropolitana, alla sala operativa di Mestre sono arrivate circa 150 richieste di aiuto, con interventi andati avanti fino al tardo pomeriggio e squadre rinforzate anche con il personale smontante dal turno di notte. Alberi caduti in mezza città, cartelloni finiti sui... 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Neve, pioggia e vento: in Veneto torna l?inverno. Record di interventi nel Veneziano, in piazza San Marco volano sedie e tavolini, a Chioggia mercato sospeso

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