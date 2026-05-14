Oggi le condizioni meteorologiche sono caratterizzate da maltempo e un calo delle temperature, in particolare al Sud, dove sono previste piogge e temporali su tutta la costa tirrenica, con un’allerta gialla. Al Nord, le previsioni indicano un ritorno di piogge e temporali, che si estenderanno da sparse a diffuse durante la giornata. Le temperature si abbasseranno rispetto ai giorni precedenti, contribuendo a un quadro meteorologico complessivamente instabile.

La giornata odierna vedrà un ritorno di condizioni meteo instabili soprattutto sulle regioni del Nord Italia con piogge e temporali da sparsi a diffusi. Tra venerdì e sabato peggioramento meteo che interessa il Centro-Nord con fenomeni anche intensi e progressivo calo della quota neve, fin verso i 1200-1300 metri su Alpi e Appennino settentrionale. Maltempo in arrivo poi anche al Sud e generale calo delle temperature che si porteranno anche di 5-6 gradi al di sotto delle medie del periodo. Nella seconda parte del weekend gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano indicano che il tempo dovrebbe volgere verso un generale miglioramento con residua instabilità pomeridiana.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Meteo, maltempo e calo delle temperature. Pioggia, temporali e freddo al Sud: in Calabria allerta gialla su tutta la costa tirrenica

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