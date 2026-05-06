Altri due giorni di pioggia e instabilità da venerdì i primi miglioramenti

Nella regione si prevede un ulteriore peggioramento delle condizioni atmosferiche nei prossimi due giorni, con piogge e instabilità diffuse. Mercoledì e giovedì saranno interessati da due impulsi perturbati provenienti dall’Atlantico, che continueranno a influenzare il territorio. Le condizioni atmosferiche rimarranno instabili almeno fino alla metà del mese, secondo le previsioni meteo. Da venerdì si attende un miglioramento delle condizioni climatiche.

Due successivi impulsi perturbati atlantici attraverseranno la Lombardia nel corso di mercoledì e giovedì, in un contesto di circolazione instabile destinata a persistere sulla regione almeno fino a metà mese. Correnti orientali in quota manterranno temperature sui valori della norma o lievemente inferiori. Un miglioramento più deciso è atteso a partire da venerdì, con le prime schiarite significative sulla pianura. Le previsioni del tempo a cura di Marco Tarantola del Centro Meteo Lombardo. Tempo Previsto: al mattino cielo coperto su tutta la regione con piogge diffuse e rovesci anche a carattere temporalesco, più intensi sulle Prealpi...🔗 Leggi su Bergamonews.it

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