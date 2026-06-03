Venduti 1500 calici di vino l' evento pensato dai giovani albergatori riempie Piazza delle Conserve
La quinta edizione del Cesenatico Wine Festival si è conclusa con la vendita di circa 1.500 calici di vino. L’evento, organizzato dai giovani albergatori, si è svolto in Piazza delle Conserve, con musica, food truck e partecipanti che hanno condiviso momenti di convivialità. La manifestazione ha attirato un pubblico numeroso e si è conclusa con un bilancio positivo.
Piazza delle Conserve piena, calici alzati, musica, food truck e tanta voglia di stare insieme. La quinta edizione del Cesenatico Wine Festival si è chiusa con un bilancio più che positivo, confermandosi uno degli appuntamenti più apprezzati della primavera in città. “La serata - informa una nota. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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