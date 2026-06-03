Venduti 1500 calici di vino l' evento pensato dai giovani albergatori riempie Piazza delle Conserve

Notizia in breve

La quinta edizione del Cesenatico Wine Festival si è conclusa con la vendita di circa 1.500 calici di vino. L’evento, organizzato dai giovani albergatori, si è svolto in Piazza delle Conserve, con musica, food truck e partecipanti che hanno condiviso momenti di convivialità. La manifestazione ha attirato un pubblico numeroso e si è conclusa con un bilancio positivo.