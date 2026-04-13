Inaugurato il Centro civico Pertini | Uno spazio pensato dai e per i giovani

È stato aperto il nuovo Centro civico dedicato a Pertini, pensato come uno spazio gestito e frequentato dai giovani. La struttura mira a offrire un luogo in cui gli adolescenti e i giovani adulti possano incontrarsi, svolgere attività e sviluppare iniziative condivise. Il progetto si inserisce in un contesto in cui si cerca di rispondere alla necessità di spazi pubblici organizzati per favorire l’interazione tra i giovani e la comunità locale.

Un progetto che si muove su un terreno complesso, quello del rapporto tra giovani, spazi e comunità, e che prova a rispondere a una domanda sempre più urgente: dove trovare luoghi strutturati nei quali incontrarsi, crescere e costruire insieme.Nel fine settimana dell’11 e 12 aprile il Centro.🔗 Leggi su Leccotoday.it Gestione del Centro civico Pertini: affidata a un gruppo di giovani la coprogettazionePartito l'iter tra una cordata di esponenti di varie associazioni e il Comune di Lecco. Sportello celiachia. Al Centro civico di S.Vito uno spazio di incontro per l’associazioneL’Associazione Italiana Celiachia Toscana amplia la propria presenza sul territorio lucchese con l’apertura di un nuovo spazio dedicato ai volontari...