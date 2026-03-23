Calici e capolavori | il vino nell’arte evento dedicato agli amanti del nettare di Bacco

Domenica 12 aprile 2026, dalle 17.30 alle 20.00, il Country-chic b&b Il Pozzo e La Macina ospita il terzo e penultimo di un ciclo di quattro appuntamenti di Domeniche d’Arte. Titolo della serata: “Calici e capolavori. Il vino nell’arte”, dedicata agli amanti del nettare di Bacco.Attraverso la proiezione di capolavori di epoche diverse – scene di vita quotidiana, momenti sacri, nature morte e ritratti – esploreremo il mondo del vino da prospettive inedite e sorprendenti.Scopriremo i segreti del colore del vino e le sue antiche proprietà nutrizionali, apprenderemo l'arte di impugnare correttamente i calici, viaggeremo nei caffè parigini dell'Ottocento tra assenzio e convivialità, conosceremo gli antichi riti legati al vino e la sua simbologia religiosa, infine impareremo a distinguere uve bianche e rosse. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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