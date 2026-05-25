Lanciano flash mob alla Pierburg | protesta contro il riarmo

Notizia in breve

Giovedì 28 maggio, tra le 13 e le 15, si è svolto un flash mob davanti alla Pierburg di Lanciano organizzato dall’Osservatorio di Pescara. La protesta ha coinvolto i lavoratori della fabbrica, in crisi, e si è concentrata sulla richiesta di sostegno per le persone coinvolte. L’evento ha visto la partecipazione di alcuni manifestanti che si sono radunati nel rispetto delle norme di sicurezza.