Lanciano flash mob alla Pierburg | protesta contro il riarmo
Giovedì 28 maggio, tra le 13 e le 15, si è svolto un flash mob davanti alla Pierburg di Lanciano organizzato dall’Osservatorio di Pescara. La protesta ha coinvolto i lavoratori della fabbrica, in crisi, e si è concentrata sulla richiesta di sostegno per le persone coinvolte. L’evento ha visto la partecipazione di alcuni manifestanti che si sono radunati nel rispetto delle norme di sicurezza.
L’Osservatorio di Pescara organizza un flash mob davanti alla Pierburg di Lanciano per giovedì 28 maggio, dalle ore 13 alle 15, con l’obiettivo di sostenere i lavoratori coinvolti nella crisi aziendale. L’iniziativa nasce per denunciare le scelte della proprietà Rheinmetal e per contestare le attuali politiche di riarmo adottate dal governo italiano e dall’Unione Europea. La protesta si inserisce in un percorso già avviato lo scorso febbraio, quando gli stessi promotori avevano presidiato la sede della Leonardo spa a Chieti Scalo. Per questa nuova azione di piazza si sono unite la Federazione di Chieti di Sinistra Italiana e la Federazione Usb Abruzzo-Molise. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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