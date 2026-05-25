Flash mob davanti alla Pierburg di Lanciano | Solidarietà ai lavoratori
Un flash mob si terrà giovedì 28 maggio, dalle 13 alle 15, davanti alla sede di un'azienda a Lanciano. L'iniziativa è promossa dall'Osservatorio di Pescara, che aveva già organizzato un presidio a febbraio davanti a un'altra azienda del territorio. La manifestazione si propone di esprimere solidarietà ai lavoratori coinvolti nelle recenti situazioni di crisi aziendale. Alla mobilitazione partecipano anche rappresentanti di organizzazioni sindacali e politiche locali.
L’Osservatorio di Pescara, già artefice nel mese di febbraio scorso del presidio davanti alla Leonardo spa di Chieti Scalo, con l’adesione della Federazione di Chieti di Sinistra Italiana e della Federazione Usb Abruzzo-Molise, organizza per giovedì 28 maggio, dalle 13 alle 15, un flash mob. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
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