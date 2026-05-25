Flash mob davanti alla Pierburg di Lanciano | Solidarietà ai lavoratori

Notizia in breve

Un flash mob si terrà giovedì 28 maggio, dalle 13 alle 15, davanti alla sede di un'azienda a Lanciano. L'iniziativa è promossa dall'Osservatorio di Pescara, che aveva già organizzato un presidio a febbraio davanti a un'altra azienda del territorio. La manifestazione si propone di esprimere solidarietà ai lavoratori coinvolti nelle recenti situazioni di crisi aziendale. Alla mobilitazione partecipano anche rappresentanti di organizzazioni sindacali e politiche locali.