Vendevano fascette contraffatte Due denunce al concerto di Vasco

Da ilrestodelcarlino.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante il concerto di Vasco, sono state denunciate due persone che vendevano fascette contraffatte. La polizia ha sequestrato gli oggetti e identificato i venditori. Nessun altro dettaglio è stato fornito sui responsabili o sulle eventuali sanzioni. L’evento si è svolto senza ulteriori incidenti legati a questa vicenda. Le forze dell’ordine continuano a monitorare il rispetto delle norme durante l’evento.

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Nell’atmosfera febbrile di entusiasmo dilagante per le strade che ha contraddistinto l’ultimo weekend vissuto intorno e dentro al ’Romeo Neri’, blindato per i concerti di Vasco Rossi, tra le migliaia di persone accorse camminavano anche le centinaia di agenti e militari delle forze dell’ordine impegnate nei presidi di sicurezza per le serate del 29 e 30 maggio. Proprio in occasione della prova generale e della Data Zero del tour negli stadi del Komandante, i controlli amministrativi finalizzati alla repressione degli illeciti connessi all’evento musicale hanno portato la divisione di polizia Amministrativa e Sicurezza della questura a individuare due uomini intenti a vendere al pubblico del concerto fascette ’brandizzate’ con segni distintivi del Blasco, ma risultate successivamente a un controllo contraffatte. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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