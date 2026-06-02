Merchandising contraffatto fuori dal concerto di Vasco Rossi scattano denunce e foglio di via

Durante i concerti di Vasco Rossi del 29 e 30 maggio, agenti della Questura di Rimini hanno sequestrato numerosi prodotti di merchandising contraffatti venduti all’esterno dell’area. Sono state identificate diverse persone che tentavano di vendere merce non autorizzata e sono state emesse denunce. Alcuni venditori sono stati anche accompagnati fuori dalla zona del concerto con fogli di via. I controlli sono stati intensificati per tutta la durata degli eventi.

Controlli rafforzati della Questura di Rimini in occasione dei concerti di Vasco Rossi del 29 e 30 maggio. Nell'ambito dei servizi predisposti per garantire sicurezza e legalità durante il doppio appuntamento musicale, la Polizia ha individuato due uomini intenti a vendere al pubblico fascette. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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