Un dipendente aveva dichiarato un giorno di malattia a causa di un improvviso malessere, ma successivamente è stato scoperto che aveva partecipato a un concerto di Vasco. La vicenda si è conclusa con il licenziamento definitivo e il pagamento delle spese legali. La situazione ha portato a un procedimento giudiziario che ha confermato le sanzioni nei confronti dell’individuo.

Una giornata di malattia dichiarata per un improvviso malessere si è trasformata in un caso giudiziario conclusosi con il licenziamento definitivo e la condanna al pagamento delle spese legali. È quanto emerge da una vicenda riportata dal “Corriere della Sera”, relativa a un operaio 52enne di Bisceglie finito al centro di un procedimento disciplinare poi approdato davanti al giudice del lavoro. Secondo la ricostruzione dei fatti, tutto ha inizio nel giugno 2024, quando il lavoratore comunica alla propria azienda di non poter svolgere la normale attività lavorativa a causa di un disturbo gastrointestinale piuttosto fastidioso. La segnalazione... 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Si dà malato e va al concerto di Vasco: per il dipendente finisce malissimo

Va al concerto di Vasco Rossi dopo essersi dato malato, licenziato 52enne di Bisceglie: come è stato beccatoLicenziato perché dopo essersi dato malto al lavoro era andato al concerto di Vasco Rossi a Bari.

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Si era assentato dal lavoro dichiarando una forte dissenteria, ma in realtà era in viaggio verso Bari per assistere a un concerto di Vasco Rossi. Protagonista della vicenda un operaio 52enne, licenziato dalla sua azienda e ora anche sconfitto in tribunale. - facebook.com facebook

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