Vende uno scooter ma ha dei problemi 80enne minaccia il ' cliente' con un fucile

Un uomo di 80 anni ha minacciato un acquirente con un fucile durante la vendita di uno scooter. I carabinieri di Copparo sono intervenuti e hanno denunciato l’anziano per minaccia grave, sequestrando l’arma legalmente detenuta. Non sono stati riportati altri dettagli sul motivo della minaccia o sulle condizioni dell’acquirente.

A 80 anni minaccia un ‘cliente’ con un fucile. I carabinieri di Copparo hanno, infatti, denunciato un anziano per il reato di minaccia grave (con sequestro dell’arma, lecitamente detenuta). L’episodio è avvenuto al termine di una violenta lite per motivi legati ad un affare.Iscriviti al canale. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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