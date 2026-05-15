Casal Bruciato | mancata paga scatena il caos rider minaccia cliente con la catena della bici
A Casal Bruciato, un episodio di tensione tra un rider e un cliente si è concluso con una minaccia. Il corriere, armato di una catena di bicicletta, ha minacciato una persona, sostenendo che non gli era stato pagato per una consegna. La discussione è sfociata in un momento di caos, senza che siano stati segnalati interventi delle forze dell’ordine o conseguenze legali immediatamente note. La vicenda ha attirato l’attenzione di chi si trovava sul posto.
Armato della catena della bicicletta ha minacciato il cliente che, a suo dire, non gli aveva pagato la consegna. Urla, grida e calci agli arredi urbani. Questa la causa che ha portato ad una lite in strada, a Casal Bruciato. A chiamare il 112 lo stesso rider, dopo il mancato pagamento della. 🔗 Leggi su Romatoday.it
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