Un uomo di Pescarolo ed Uniti ha minacciato alcuni clienti di un bar con una falce. Dopo aver impugnato l’arma, ha rivolto le minacce agli altri presenti. La polizia è intervenuta e ha arrestato l’uomo, che è stato denunciato per minacce e porto di arma impropria. Non ci sono stati feriti. L’episodio si è verificato nel pomeriggio di ieri nel locale della cittadina cremonese.

Pescarolo ed Uniti (Cremona), 23 maggio 2026 – Aggredisce alcuni avventori di un bar brandendo una falce. I carabinieri della Stazione Carabinieri di Ostiano hanno denunciato un uomo, cittadino di origini straniere residente in paese e già noto alle Forze dell'Ordine, con l'accusa di minacce aggravate e porto abusivo di arma. L'episodio si è verificato poco dopo le 22 di giovedì, nei pressi di un locale pubblico situato nel centro di Pescarolo ed Uniti. L'intervento dei carabinieri è scattato a seguito di una concitata richiesta di aiuto pervenuta al Numero Unico di Emergenza "112" da parte di un avventore del bar. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, il richiedente si trovava all'esterno dell'esercizio commerciale in compagnia di altre persone quando è stato improvvisamente affrontato e minacciato dall’uomo con in mano una falce. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Pescarolo, minaccia il cliente di un bar con una falce: denunciato

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