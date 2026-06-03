Velisti in gara tra mare e cucina torna il Trofeo Piero Majolino

Notizia in breve

Il Trofeo Piero Majolino si svolgerà sabato 6 e domenica 7 giugno, coinvolgendo atleti velisti e appassionati di cucina. La manifestazione combina competizioni in mare con attività gastronomiche, dedicata a un dirigente sportivo scomparso nel 2020. La gara si svolgerà tra le acque e le aree dedicate alla cucina, offrendo un evento incentrato sulla collaborazione tra sport e creatività culinaria.