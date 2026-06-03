Velisti in gara tra mare e cucina torna il Trofeo Piero Majolino
Il Trofeo Piero Majolino si svolgerà sabato 6 e domenica 7 giugno, coinvolgendo atleti velisti e appassionati di cucina. La manifestazione combina competizioni in mare con attività gastronomiche, dedicata a un dirigente sportivo scomparso nel 2020. La gara si svolgerà tra le acque e le aree dedicate alla cucina, offrendo un evento incentrato sulla collaborazione tra sport e creatività culinaria.
Sabato 6 e domenica 7 giugno torna il trofeo Piero Majolino, la manifestazione che unisce passione velica e creatività culinaria nel ricordo del dirigente sportivo del Circolo della Vela Sicilia scomparso nel 2020. La novità della settima edizione è Castellammare del Golfo, dove gli equipaggi si. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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