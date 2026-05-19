Nardò i piccoli velisti della Don Milani | dal banco al mare

A Nardò, un gruppo di piccoli velisti provenienti dalla scuola Don Milani ha iniziato le prime esperienze pratiche in mare, passando dalle lezioni in aula alle prove in acqua. Le attività sono state organizzate con l’obiettivo di insegnare ai bambini le nozioni di base sulla vela e la sicurezza durante le manovre. La supervisione delle esercitazioni è stata affidata a istruttori specializzati, che hanno garantito il rispetto delle procedure di sicurezza in tutte le fasi delle pratiche veliche.

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? Domande chiave Come hanno trasformato le lezioni in aula in prove pratiche in mare?. Chi ha garantito la sicurezza dei bambini durante le manovre veliche?. Quali valori hanno imparato i piccoli velisti navigando a Santa Caterina?. Dove si sposterà il progetto nelle prossime settimane a Nardò?.? In Breve Progetto realizzato con Circolo Nautico La Lampara Asd e Ministero dell'Istruzione.. Lezioni teoriche in aula seguite da prove pratiche a Santa Caterina.. Percorso esteso ai plessi Lombardo Radice e Aristide Gabelli di Nardò.. Iniziativa mira a promuovere disciplina e rispetto della natura nel territorio.. Gli alunni delle classi quarte della scuola primaria Don Milani di Nardò hanno concluso venerdì scorso un percorso didattico dedicato alla vela presso il porticciolo di Santa Caterina. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Nardò, i piccoli velisti della Don Milani: dal banco al mare ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Il "miracolo" della 5°A della Don Milani: da Forlimpopoli al Quirinale per una lezione di solidarietàC’è un’Italia che cresce senza barriere, dove il banco di scuola non è solo un posto dove imparare la matematica, ma il luogo in cui si costruisce il... Il "miracolo" della 5ªA della Don Milani: da Forlimpopoli al Quirinale per una lezione di solidarietàC’è un’Italia che cresce senza barriere, dove il banco di scuola non è solo un posto dove imparare la matematica, ma il luogo in cui si costruisce il...