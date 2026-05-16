La regata offshore “La Cinquecento” di Caorle, in provincia di Venezia, si svolge ogni anno attirando velisti e appassionati del mare. Quest’anno, oltre alle competizioni sportive, la manifestazione si arricchisce di un progetto ambientale che coinvolge i partecipanti nel monitoraggio dell’inquinamento dell’Adriatico. La manifestazione si propone di promuovere una maggiore consapevolezza sui problemi legati alla pulizia delle acque. La regata si svolge lungo le rotte tradizionali, attirando un pubblico variegato di appassionati del mare.

?CAORLE – Non solo vela d’altura e competizione sportiva: la storica regata offshore “La Cinquecento” di Caorle, in provincia di Venezia, quest’anno si trasformerà anche in una grande iniziativa diffusa di monitoraggio ambientale e sensibilizzazione contro l’inquinamento marino. La manifestazione, organizzata dal Circolo Nautico Porto Santa Margherita (CNSM) dal 31 maggio al 6 giugno, vedrà infatti nascere “Sea La Cinquecento”, un progetto che punta a coinvolgere velisti, appassionati del mare, volontari e ricercatori in un’azione concreta per la tutela dell’Adriatico. Giunta alla sua 52ª edizione, La Cinquecento è considerata la “regina delle regate offshore del Mediterraneo”. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - La Cinquecento 2026 trasforma velisti e appassionati del mare in sentinelle dell’Adriatico

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