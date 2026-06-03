Veicoli clonati sul web | tesoriere e prestanome il ruolo del 37enne neretino

Notizia in breve

Un uomo di 37 anni di Nardò è stato coinvolto in un’indagine su un’organizzazione che vende online veicoli rubati e clonati, influenzando il mercato nazionale delle auto usate. Le forze dell’ordine hanno scoperto che l’organizzazione utilizzava vetture falsificate, con l’impiego di un tesoriere e di prestanome. L’indagine ha portato al sequestro di alcune vetture e all’identificazione di vari soggetti coinvolti nel traffico illecito. Sono in corso ulteriori accertamenti per chiarire i ruoli di ciascuno.