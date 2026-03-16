Su ex villa del tesoriere della Banda della Magliana non ci fermiamo si torna a scavare | parla il prefetto di Roma

Il prefetto di Roma ha annunciato che gli scavi nella Casa del Jazz riprenderanno tra giovedì e al massimo venerdì. Questa volta saranno utilizzate unità specializzate dei vigili del fuoco, poiché la terra franata è consistente e sarà necessario operare a mano dal basso. La ricerca riguarda l’ex villa del tesoriere della Banda della Magliana e si concentra sull’area oggetto di precedenti interventi.

(Adnkronos) – "Riprendanno giovedì, al più tardi venerdì, gli scavi nella Casa del Jazz. Questa volta si procederà con l'unità specializzata dei vigili del fuoco, proprio perché la terra franata è tanta e si dovrà procedere dal basso, tutto a mano". Lo rende noto all'Adnkronos il prefetto di Roma, Lamberto Giannini. "Non ci fermiamo – conferma – Dopo il ritrovamento del muretto, abbiamo proseguito fino al fondo della galleria, dove ci siamo trovati di fronte alla frana. Da capire, ora, cosa c'è oltre. Dove forse, all'epoca, non si è mai andati". —[email protected] (Web Info) ------------- Periodicodaily è un marchio di ArToWork sp z o o - Rynek GLowny 28 - 31-010 Krakow POLAND ----------------- NIP 6762667378 - REGON 528402511 - KRS 0001100769 🔗 Leggi su Periodicodaily.com Articoli correlati Antonio Chichiarelli, il pittore del crimine tra Brigate Rosse e Banda della Magliana ora è Il falsario su NetflixEsistono figure che sembrano uscite da una sceneggiatura noir, capaci di muoversi come ombre tra i segreti più oscuri di una nazione. La Banda della Magliana, su Sky Crime la docu-serie in versione restaurataLa celebre docu-serie in 4 puntate, La Banda della Magliana - la storia vera, è tornata in versione restaurata su Sky Crime. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Banda della Magliana Temi più discussi: Roma, il prefetto Giannini: Ripresi scavi nell’ex villa del tesoriere della Banda della Magliana; Scomparsa Orlandi e Gregori: la Commissione d’inchiesta scrive al prefetto sugli scavi alla Casa del Jazz; Giudice Adinolfi, ancora un sopralluogo dei vigili del fuoco alla Casa del Jazz: Va messo in sicurezza il cunicolo; Vicenda Orlandi-Gregori, dal presidente Commissione una lettera al prefetto di Roma su scavi alla Casa del. Festival l’Augusta su NoiTv: questa sera appuntamento con la banda della MaglianaSarà la banda della Magliana l'argomento di apertura della nuova serie del Festival l'Augusta su NoiTv. L' appuntamento sulla nostra emittente è per questa sera alle 22.15. Ospiti alla Casa del Boia, ... noitv.it Casa del Jazz, la ex Villa Osio confiscata a un boss della Magliana: Enrico Nicoletti ispirò er Secco in Romanzo CriminaleAll’interno della storica villa padronale trova spazio un moderno auditorium multifunzionale da 150 posti, progettato per accogliere concerti, proiezioni cinematografiche, conferenze e incontri ... leggo.it RIETI COLLEZIONE BANDA DELLA MAGLIANA FREDDO è il nostro splendido cane da caccia di taglia medio contenuta giovanissimo, 1 anno e mezzo circa Solare che di più non si potrebbe non riesce a stare serio per più di un minuto: ha voglia - facebook.com facebook