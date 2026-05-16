Sal Da Vinci emoziona l’Eurovision | il boato del pubblico e le lacrime sul palco fanno il giro del web
Durante la serata dell’Eurovision, il cantante napoletano ha emozionato il pubblico con la sua esibizione. Al termine della canzone, ha mostrato segni di commozione e si è commosso sul palco, attirando l’attenzione dei presenti e degli spettatori online. Il pubblico presente ha reagito con un forte boato, mentre il brano “Per sempre sì” continua a ottenere consensi nelle classifiche europee. L’evento ha suscitato molte reazioni sui social e tra gli spettatori presenti in sala.
Il cantante napoletano chiude l’esibizione visibilmente commosso mentre “Per sempre sì” continua a scalare le classifiche europee. Un lungo applauso, il pubblico in piedi e la commozione impossibile da trattenere. È una delle immagini che più stanno circolando nelle ore successive alla serata dell’ Eurovision Song Contest: Sal Da Vinci che conclude la sua esibizione a Vienna con gli occhi lucidi mentre la Wiener Stadthalle esplode in un boato. Il cantante napoletano, in gara con Per sempre sì, è stato il ventiduesimo artista a salire sul palco dell’Eurovision e la sua performance è diventata immediatamente uno dei momenti più commentati della serata. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
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