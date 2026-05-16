Durante la serata dell’Eurovision, il cantante napoletano ha emozionato il pubblico con la sua esibizione. Al termine della canzone, ha mostrato segni di commozione e si è commosso sul palco, attirando l’attenzione dei presenti e degli spettatori online. Il pubblico presente ha reagito con un forte boato, mentre il brano “Per sempre sì” continua a ottenere consensi nelle classifiche europee. L’evento ha suscitato molte reazioni sui social e tra gli spettatori presenti in sala.

Il cantante napoletano chiude l’esibizione visibilmente commosso mentre “Per sempre sì” continua a scalare le classifiche europee. Un lungo applauso, il pubblico in piedi e la commozione impossibile da trattenere. È una delle immagini che più stanno circolando nelle ore successive alla serata dell’ Eurovision Song Contest: Sal Da Vinci che conclude la sua esibizione a Vienna con gli occhi lucidi mentre la Wiener Stadthalle esplode in un boato. Il cantante napoletano, in gara con Per sempre sì, è stato il ventiduesimo artista a salire sul palco dell’Eurovision e la sua performance è diventata immediatamente uno dei momenti più commentati della serata. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Sal Da Vinci emoziona l’Eurovision: il boato del pubblico e le lacrime sul palco fanno il giro del web

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