Vasto 1921 – La Fiamma e la Bandiera | spettacolo gratuito al teatro Rossetti

Notizia in breve

Dopo il tutto esaurito della prima rappresentazione, l’Anpi Vasto annuncia una replica dello spettacolo teatrale “Vasto 1921 – La Fiamma e la Bandiera”. Lo spettacolo, scritto e interpretato da Alessandro Cianci, sarà gratuito e si terrà al teatro Rossetti. La rappresentazione ha riscosso grande interesse e ha coinvolto il pubblico in modo positivo. La replica è prevista in seguito alla prima, che ha registrato un grande successo.