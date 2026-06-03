Vasto 1921 – La Fiamma e la Bandiera | spettacolo gratuito al teatro Rossetti
Dopo il tutto esaurito della prima rappresentazione, l’Anpi Vasto annuncia una replica dello spettacolo teatrale “Vasto 1921 – La Fiamma e la Bandiera”. Lo spettacolo, scritto e interpretato da Alessandro Cianci, sarà gratuito e si terrà al teatro Rossetti. La rappresentazione ha riscosso grande interesse e ha coinvolto il pubblico in modo positivo. La replica è prevista in seguito alla prima, che ha registrato un grande successo.
Dopo il grande successo della prima rappresentazione, che ha registrato il tutto esaurito e suscitato un forte interesse da parte del pubblico, l'Anpi Vasto annuncia la replica del reading teatrale “Vasto 1921 – La Fiamma e la Bandiera”, scritto e interpretato da Alessandro Cianci, con la. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
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