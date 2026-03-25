Sabato 28 marzo 2026, alle 21, il teatro Rossetti di Vasto ospiterà lo spettacolo “Mistero Buffo”, scritto da Dario Fo e Franca Rame. L’evento vedrà sul palco Matthias Martelli, con la regia di Eugenio Allegri, in una produzione del Teatro Stabile di Torino. L’appuntamento è promosso nel contesto della stagione teatrale della struttura.

Sabato 28 marzo 2026, alle ore 21, sul palco del Teatro Rossetti di Vasto, andrà in scena lo spettacolo “Mistero Buffo” di Dario Fo e Franca Rame, interpretato da Matthias Martelli e diretto da Eugenio Allegri, produzione del Teatro Stabile di Torino. Considerato il capolavoro di Dario Fo, “Mistero Buffo” rivive attraverso l’interpretazione intensa e coinvolgente di Matthias Martelli, che, solo sul palco e senza artifici scenici, accompagna il pubblico in un viaggio straordinario tra comicità, poesia e riflessione sociale. Uno spettacolo capace di alternare il riso alla denuncia, nel solco della tradizione dei giullari medievali, offrendo uno sguardo critico e attuale sulla realtà. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

© Chietitoday.it - Al teatro Rossetti di Vasto lo spettacolo “Mistero Buffo” di Dario Fo e Franca Rame

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